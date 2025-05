Di Mauro torna sindaco di Lesina | Il bene ha prevalso sul male

Mauro Di Mauro è tornato a ricoprire la carica di sindaco di Lesina, conquistando una vittoria straordinaria con soli due voti di scarto sull'ex vicesindaca Matarante. Commentando il risultato, Di Mauro ha sottolineato che si tratta di una vittoria del popolo, con un pizzico di mistero: "Il bene ha prevalso sul male". La contesa, segnata da una mobilitazione appassionata, riflette l'attaccamento della comunità alla propria leadership.

Una vittoria incredibile, per due soli voti Primiano Di Mauro è di nuovo sindaco a Lesina, battendo l'ex vicesindaca Matarante per due soli voti: "Questa è una vittoria del popolo, ma non nascondo che secondo me c'è anche qualcosa di divino. Mi permetto di dire che il bene ha prevalso sul male"...

