Nel pieno dei festeggiamenti per lo scudetto, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha espresso il suo affetto per mister Conte durante un'intervista in diretta. Circondato da cori e bandiere azzurre, Di Lorenzo ha condiviso parole di stima, rendendo omaggio a un'icona del calcio italiano nel momento di massimo entusiasmo per la squadra partenopea.

Spazio anche al capitano del Napoli durante la festa scudetto: parole al miele per mister Conte. Nel cuore della festa, tra cori e bandiere azzurre che sventolano lungo il percorso del bus scoperto, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, in diretta durante la trasmissione TG Sport. “Queste sono cose che rimangono addosso. Si gioca per vincere trofei ma soprattutto per regalare emozioni alla gente. Di Lorenzo pazzo di Conte: tutte le parole. Come l’ha convinta Conte a rimanere l’estate scorsa? “Ho sentito il mister al telefono, mi ha dato subito fiducia dicendomi che aveva bisogno di me per riportare il Napoli ad alti livelli... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Di Lorenzo pazzo di Conte: elogio incredibile in diretta

