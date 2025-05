Di Lorenzo | Conte mi ha convinto a restare dandomi fiducia Se resta? Non entro in questi discorsi

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha condiviso le sue emozioni durante le celebrazioni per il quarto scudetto della squadra azzurra. Intervistato da Rai 2 dal pullman della festa, Di Lorenzo ha parlato della fiducia ricevuta e dell'importanza di rimanere uniti in questo momento speciale. Di seguito, ecco i punti salienti delle sue dichiarazioni.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2 direttamente dal pullman della festa degli azzurri, durante le celebrazioni del quarto scudetto della storia partenopea. A seguire le sue principali parole. Le parole di Di Lorenzo. «Un’emozione incredibile vincere uno scudetto, figuriamoci due. Queste cose ti rimangono addosso per sempre. Quando uno inizia a giocare, vive per vincere trofei del genere e per regalare emozioni alla propria gente. Vedere tutte queste persone è qualcosa di indescrivibile. Conte mi ha convinto a restare? Ho avuto delle chiamate con lui e subito mi ha dato fiducia, mi ha detto che aveva bisogno di me per riportare il Napoli in alto... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it