Di Gregorio festeggia la qualificazione Champions | il messaggio del portiere dopo Venezia Juve infiamma i tifosi – FOTO

Di Gregorio festeggia la Champions: il messaggio social del portiere della Juventus infiamma i tifosi. Cosa ha scritto – FOTO. Sui propri canali social, dopo la vittoria di Venezia, il portiere bianconero Michele Di Gregorio ha scritto ai tifosi. L'ex Monza, super protagonista nel secondo tempo, festeggia così il ritorno in Champions League. DI GREGORIO – «Tre punti importantissimi che ci portano in Champions League! Orgoglioso di questa squadra. Un ringraziamento speciale ai tifosi per il sostegno, FINO ALLA FINE»...