Di Gregorio conclude la sua stagione con due gol subiti ma con un miracolo che evita alla Juve di sprofondare a Venezia! Dietro la qualificazione Champions ci sono anche i suoi guantoni

La Juventus conquista la qualificazione alla Champions League grazie all'eccezionale prestazione di Di Gregorio, che, nonostante i due gol subiti, ha compiuto un miracolo parando un tiro decisivo di Doumbia. In questo articolo, analizziamo il ruolo cruciale del portiere nella straordinaria stagione bianconera e come il suo intervento abbia contribuito a mantenere viva la speranza di un futuro in Europa.

di Matteo Barile Di Gregorio è uno dei protagonisti della qualificazione alla prossima Champions! Il miracolo su Doumbia vale un’altra stagione nell’Europa che conta. La Juventus è in Champions League. È questo il verdetto maturato sul terreno di gioco del Pier Luigi Penzo al termine della sfida contro il Venezia. Padroni del proprio destino, ai bianconeri bastava fare il proprio dovere. Era importante mettere in pratica il DNA bianconero, che elegge la vittoria come proprio mantra imprescindibile. Seppur con qualche patema di troppo, il 2-3 finale testimonia come la missione sia stata compiuta e non solo grazie agli autori delle tre realizzazioni... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio conclude la sua stagione con due gol subiti, ma con un miracolo che evita alla Juve di sprofondare a Venezia! Dietro la qualificazione Champions ci sono anche i suoi guantoni

