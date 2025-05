Di cosa parliamo quando citiamo il percorso immersivo e quali sono i campi tecnologici di applicazione

Il concetto di percorso immersivo è diventato un pilastro dell'innovazione tecnologica, trasformando le esperienze individuali. Superando i limiti delle interazioni tradizionali, la tecnologia moderna permette un coinvolgimento multisensoriale che spazia in diversi ambiti, dai giochi alla formazione. Questo articolo esplora le potenzialità e le applicazioni del percorso immersivo, analizzando come esso possa rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il mondo circostante.

Il concetto di percorso immersivo rappresenta oggi uno dei pilastri dell’innovazione tecnologica applicata all’esperienza individuale. Se in passato l’interazione con l’ambiente — fisico o digitale — si limitava alla dimensione visiva o tattile, oggi la tecnologia ha abbattuto ogni confine, consentendo all’utente di diventare parte integrante dell’esperienza stessa. L’immersività non è solo un’evoluzione estetica, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui fruiamo contenuti, apprendiamo, curiamo, ci divertiamo o visitiamo spazi. I dispositivi di realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), ambienti interattivi multisensoriali, algoritmi predittivi e intelligenze artificiali stanno ridisegnando i confini della percezione... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

