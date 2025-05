Deve scontare quasi tre anni di carcere per spaccio | i Carabinieri lo rintracciano in casa e lo arrestano

I Carabinieri di Castrocaro hanno arrestato un 34enne marocchino, condannato a scontare quasi tre anni di carcere per spaccio. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Forlì, e deve affrontare una pena residua di due anni, nove mesi e nove giorni, oltre a una sanzione di 2.544 euro.

I Carabinieri di Castrocaro hanno arrestato un 34enne marocchino in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 20 maggio scorso dal tribunale di Forlì. L'uomo deve scontare una pena residua di due anni, nove mesi e nove giorni di reclusione, oltre al pagamento di una sanzione di 2.544 euro

