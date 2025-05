Detenzione e spaccio di droga tra giovanissimi una denuncia e un arresto | nei guai due minorenni

Due minorenni sono finiti nei guai per detenzione e spaccio di droga, culminando in una denuncia e un arresto. L’operazione, parte dei servizi antidroga diretti dal Questore di Messina, Annino Gargano, ha visto gli agenti della Polizia di Stato di Taormina attuare mirati controlli per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti, evidenziando un problema sempre più preoccupante tra i giovani.

Una denuncia e un arresto per droga tra giovanissimi. Nell'ambito dei servizi antidroga disposti dal Questore di Messina, Annino Gargano, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, agenti della Polizia di Stato di Taormina, a seguito di mirati controlli...

