Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale | arrestato 42enne

Un 42enne di Atripalda è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione segna un'importante azione di contrasto alla criminalità locale e ribadisce l'impegno delle Forze dell'Ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno arrestato in flagranza di reato, un 42enne del luogo, noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale”. L’azione delittuosa si è... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato 42enne

Costa Volpino, 56enne arrestato per spaccio - Un 56enne residente a Costa Volpino è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ successo sabato 18 maggio quando una banale lite condominiale ha ... Riporta araberara.it

Sorpresi con due chili di hascisc nello zaino pronti per lo spaccio: tre giovani fermati - Tre giovani di Catanzaro sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... Scrive msn.com

Detenzione di cocaina, arrestata una coppia - I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro hanno tratto in arresto una coppia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 59enne e una 28enne sono stati infa ... Si legge su licatanet.it