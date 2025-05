Derby di playoff coach Martino | Dobbiamo alzare l' asticella serviranno coraggio e qualità

L'Unieuro Forlì si prepara ad affrontare Gara 2 dei playoff al Flaminio di Rimini, cercando di ribaltare il ko subito in Gara 1. Il coach Antimo Martino sottolinea l'importanza di alzare l'asticella, puntando su coraggio e qualità per riportare la serie in parità. Appuntamento martedì alle 20:30 per un match decisivo per le ambizioni dei forlivesi.

Dopo il ko subìto nelle battute finali di Gara 1, l'Unieuro Forlì si appresta con fiducia ad affrontare Gara 2 al Flaminio di Rimini nel tentativo di tornare a giocare a Forlì con la serie in parità (palla a due martedì alle 20,30). Domenica, spiega coach Antimo Martino, "abbiamo mostrato ancora...

