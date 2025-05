Denunciati 120 minori in un solo anno in città uno su quattro era armato

...fenomeno allarmante che mette in luce l'emergenza giovanile a Modena. Nel corso dell'ultimo anno, la polizia ha registrato oltre 120 denunce di minori, con un preoccupante dato: uno su quattro era armato. Gli arresti di giovani infrattori sono quasi una ventina, evidenziando la necessità di interventi mirati per affrontare questa crisi e garantire la sicurezza della comunità.

A Modena, nello scorso anno i minori denunciati sono stati oltre cento (100), mentre gli arrestati sono stati quasi una ventina. Di questi oltre 120 minori, quasi una trentina sono stati perseguiti per armi o comunque per il possesso di oggetti atti all’offesa alla persona. Si tratta di un... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Denunciati 120 minori in un solo anno in città, uno su quattro era armato

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emergenza baby gang : "Minori, boom di denunce. Il problema è sociale" - Il Siulp: "Le forze dell’ordine fanno la loro parte ma non basta". Venerdì in via Bellini alcuni ragazzi avrebbero lanciato sassi contro i passanti . Da msn.com

Minori, in un anno +8,25% arresti e denunce per violenza sessuale - Nel 2023 le segnalazioni di minori tra i 14 e i 17 anni denunciati o arrestati sono diminuite del 4,15% rispetto al 2022, passando da 32.522 a 31.173. Ma le denunce e gli arresti per violenza ... Secondo ilsole24ore.com

Accoltellato a Lucca, due minori denunciati: la ragazza ha appena 14 anni - La polizia di Lucca li ha individuati dopo che, nella serata del 15 aprile, hanno accoltellato un uomo di 78 anni in pieno ... che sono stati denunciati alla Procura dei Minori per rapina e ... Scrive lanazione.it

euronews right on - Bambini scomparsi, un numero europeo unico per le ricerche