Demi Lovato si è sposata con Jordan Lutes | il vestito da sogno

Demi Lovato ha detto "sì" a Jordan Lutes, dando il via a un nuovo capitolo della sua vita. La celebrazione è stata affascinante e incantevole, con Demi che ha indossato un abito da sogno, un perfetto equilibrio tra romanticismo e glamour. Questo giorno speciale, segnato dall'amore e dalla felicità, ha catturato l'attenzione di fan e media, rendendo omaggio alla magia del loro legame.

Fiori d'arancio per Demi Lovato: la principessina di Disney Channel è finalmente convolata a nozze con Jordan Lutes, cantante canadese con cui ha una relazione dal 2022. Per il suo giorno più bello, la cantante ha deciso di indossare un bellissimo abito su misura: un mix di romanticismo e glamour in un capo che rispecchia il suo gusto e la sua personalità, perfetto per il Sì più importante della sua vita. Demi Lovato, il matrimonio con Jordan Lutes. Per Demi Lovato, protagonista dell'iconica saga di Camp Rock accanto ai fratelli Jonas, è finalmente arrivato il giorno del Sì. La cantante, che nel 2023 aveva ricevuto un'emozionante proposta di matrimonio dal fidanzato e collega Jordan Lutes, si è sposata nella serata di domenica 25 maggio 2025 con una bellissima cerimonia in California...