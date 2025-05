Demi Lovato a nozze con un abito da sposa Carrie Bradshaw approved

Demi Lovato ha coronato il suo sogno d'amore sposando Jordan Lutes, sfoggiando abiti da sposa approvati da Carrie Bradshaw. Questo evento non è solo un momento romantico, ma anche un trionfo della moda, con creazioni esclusive firmate Vivienne Westwood. Scopriamo insieme i dettagli degli eleganti wedding dress che hanno catturato l'attenzione del pubblico e degli appassionati di stile.

