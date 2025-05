Demenza precoce come riconoscerla e come sostenere i pazienti

La demenza precoce è una realtà spesso sottovalutata, colpendo non solo gli anziani ma anche persone giovani. Riconoscerne tempestivamente i sintomi è cruciale per attuare misure di supporto adeguate, contribuendo a mantenere la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. In questo articolo, esploreremo i segni distintivi della demenza precoce e strategie efficaci per sostenere chi ne è affetto.

Contrariamente a quanto si pensa, le malattie neurodegenerative non colpiscono solo gli anziani. Rilevare rapidamente i primi sintomi e predisporre il supporto adeguato è essenziale per preservare la qualità della vita dei giovani pazienti e dei loro cari...

