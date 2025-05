Dema riparte grazie ad Adler | accordo firmato al Mimit salvi i posti di lavoro

Un'importante svolta per il Gruppo Dema, storica realtà dell'ingegneria aeronautica italiana, è arrivata grazie all'accordo firmato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per il rilancio dell'azienda e per la salvaguardia dei posti di lavoro, dopo anni di incertezze e vertenze industriali.

ROMA, 26 MAGGIO 2025 – Dopo anni di incertezza e una lunga vertenza industriale, arriva una svolta decisiva per il rilancio del Gruppo Dema, storica realtà italiana nel settore dell'ingegneria aeronautica. È stato infatti firmato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) l'accordo quadro che segna l'avvio di una nuova fase produttiva, grazie all'acquisizione da parte di Adler Aero Spa, controllata del Gruppo Adler Pelzer, già attivo nella produzione di componenti per aerei ed elicotteri. A sancire l'intesa è stato il ministro Adolfo Urso, che ha definito l'operazione un esempio virtuoso di rilancio industriale: "Questo accordo chiude la lunga vertenza del Gruppo Dema, scongiura i licenziamenti e avvia un piano di investimenti che rilancerà le attività di un'azienda strategica per il comparto aeronautico italiano", ha affermato