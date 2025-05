Delitto Garlasco l’impronta di una scarpa da donna

Il delitto di Garlasco continua a far discutere, con la difesa di Alberto Stasi che tenta di riaprire il caso sull'omicidio di Chiara Poggi. L'attenzione si concentra su un'impronta di scarpa da donna e sul riesame scientifico dei reperti. Con un nuovo indagato per omicidio in concorso, la ricerca della verità giudiziaria si infittisce, mettendo in discussione la sentenza definitiva che ha condannato Stasi.

Analizzare nuovamente tutti i reperti con una lettura scientifica La difesa di Alberto Stasi vuole riscrivere la verità giudiziaria sull'omicidio di Chiara aPoggi a Garlasco per il quale è in carcere, con una sentenza definitiva, il suo assistito. Ma c'è un nuovo indagato per omicidio in concorso, Andrea Sempi amico del fratello della vittima.

Garlasco, spunta l'impronta del piede di una donna sulla scena del delitto | Il legale di Stasi chiede di riesaminare tutti i reperti - Con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco emergono nuovi punti oscuri della vecchia indagine, come reperti mai presi in considerazione dagli investigatori. Tra questi c'è l'impronta del piede di ... Riporta msn.com

Delitto di Garlasco, nuovo colpo di scena: è sparito il pezzo d’intonaco con l’impronta che accusa Andrea Sempio - L’intonaco potrebbe essere stato distrutto. Intanto la difesa di Alberto Stasi chiede di rivisitare anche l’impronta di una scarpa numero 36 o 37. E il ministro della Giustizia Carlo Nordio tuona: «Ir ... Scrive msn.com

Garlasco, l'impronta di una scarpa da donna e la tesi di più killer. Difesa di Stasi: "Rianalizzare tutto" - Analizzare nuovamente tutti i reperti con una lettura scientifica. La difesa di Alberto Stasi vuole riscrivere la verità giudiziaria ... iltempo.it scrive