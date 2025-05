Delitto Garlasco i legali di Stasi | Non molleremo mai Alberto è innocente e ora nuovi esami…

I legali di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, ribadiscono con fermezza la sua innocenza. Mentre si preparano per la revisione del caso, annunciano nuovi esami sui reperti, con l'obiettivo di riaprire le indagini e gettare nuova luce sulla verità. Gli avvocati si dichiarano determinati a perseguire la giustizia, convinti che nuovi elementi possano confermare l'innocenza del loro assistito.

Gli avvocati dell’uomo condannato per l’omicidio di Chiara Poggi preparano la revisione e chiedono di riesaminare ogni reperto” “ Sappiamo che Alberto Stasi è innocente e ci muoviamo in questa direzione da sempre, ora le cose in qualche modo si stanno delineando e si sta cercando di capire meglio, la cosa importante è lasciar lavorare la Procura di Pavia in modo tale che si faccia sempre più chiarezza su tutto, poi la posizione del nostro assistito si vedrà anche in un futuro ed eventuale processo di revisione, ma ora priorità alle indagini”, senza timore e senza alcuna paura parla l ‘avvocato Giada Bocellari che insieme ad Antonio De Rensis, il più esposto mediaticamente, portano avanti la difesa di Alberto Stasi, l’uomo condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi... 🔗 Leggi su Cityrumors.it