Delitto di Garlasco verso il riesame dei reperti e delle impronte

Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con la richiesta di riesame dei reperti raccolti nel 2007 da parte della difesa di Alberto Stasi. Tra i punti controversi emerge un'impronta di 24-26 cm rinvenuta sulla scala verso la cantina, luogo del ritrovamento del corpo. Questo nuovo sviluppo riaccende il dibattito sull'accuratezza delle indagini e sulla possibilità di nuove scoperte.

Riesaminare tutti i reperti raccolti nel 2007 durante le indagini sul delitto di Garlasco. Questa l'intenzione della difesa di Alberto Stasi che, fra le altre, riporta alla luce i dubbi su un'impronta di 24-26 cm rilevata all'inizio alla scala che porta in cantina dove, in fondo, fu trovato il corpo di Chiara. Inizialmente era stata considerata una traccia non completa di una scarpa più grande ma ora, rianalizzata, si pensa possa appartenere a un piede piccolo, taglia 3637, probabilmente femminile...

