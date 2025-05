Delitto di Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio | Chiara Poggi è stata uccisa da un sicario Stasi sa ma deve tacere

Il delitto di Garlasco, un caso che ha stuzzicato l'opinione pubblica per anni, riemerge con una nuova e inquietante prospettiva. Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, avanza l'ipotesi che Chiara Poggi sia stata assassinata da un sicario, dopo aver scoperto un segreto inconfessabile. In un'intervista esclusiva a La Repubblica, il legale suggerisce che la verità potrebbe essere ben diversa da quanto finora ricostruito.

Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un sicario perché aveva scoperto un segreto inconfessabile: lo sostiene Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, che riscrive così la storia del delitto di Garlasco. Intervistato da La Repubblica, il legale afferma che, dietro l’omicidio di Chiara Poggi, vi sarebbe lo scandalo legato al Santuario della Bozzola, una vicenda di sesso e ricatti ai danni di don Gregorio Vitali: “I fatti sono del 2012. In un luogo alla periferia di Garlasco dove ogni mercoledì si praticava l’esorcismo. Poi emersero fatti di pedofilia”. La ragazza avrebbe scoperto un segreto e sarebbe stata uccisa ma non da Alberto Stasi, che però sa, secondo Lovati, chi è l’assassino: “Lui ha detto un sacco di bugie sulla scoperta del corpo... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: “Chiara Poggi è stata uccisa da un sicario, Stasi sa ma deve tacere”

Garlasco, l'avvocato di Sempio: «Chiara uccisa perché aveva scoperto un segreto indicibile. Ci sono più mandanti» - Chiara Poggi sarebbe stata eliminata perché aveva scoperto un segreto indicibile. Ma non da Alberto Stasi e nemmeno da Andrea Sempio, attualmente indagato per il delitto. Secondo ... Come scrive ilmattino.it

Il “sogno” dell’avvocato di Sempio sul delitto di Garlasco: Lovati parla di Chiesa e di Emanuela Orlandi - Secondo Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, Alberto Stasi sarebbe innocente come il suo assistito ma l'unico condannato per Garlasco sa chi ha ucciso ... Si legge su fanpage.it

Garlasco, l'avvocato di Stasi: «Nella villetta un'impronta di piede femminile numero 36-37». Cosa cambia ora - Una rilettura scientifica di tutti i reperti che sono a disposizione. È quanto intende fare la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per ... Da ilmattino.it