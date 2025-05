Delitto di Garlasco il legale di Sempio | Condivido la posizione del ministro Nordio Anche perché Stasi è innocente

Nel contesto della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ha espresso il suo sostegno al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Lovati afferma con fermezza la posizione di innocenza per il suo assistito, sottolineando le criticità del caso di Garlasco e le implicazioni legali che ne derivano.

Garlasco, 26 maggio 2025 – “Condivido”. Così l'avvocato Massimo Lovati uno dei legali di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, in merito alle considerazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo cui, riferendosi ad Alberto Stasi è “irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l'intero processo”. Lovati condivide “anche perché, secondo me, come ho già detto tante volte, Stasi è innocente”. Nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi: la difesa di Stasi punta su una rilettura scientifica dei reperti Nordio: “Stasi? Irragionevole non aver rifatto il processo”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: “Condivido la posizione del ministro Nordio. Anche perché Stasi è innocente”

