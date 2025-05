Delap Juventus trattativa in corso | la big estera mette sul piatto 30 milioni Contratto già pronto per l’attaccante! Ultimissime

La Juventus è al centro di una trattativa accesa per l'attaccante Liam Delap, con una proposta di 30 milioni da un club estero. Secondo le ultime informazioni di Nicolò Schira, il Manchester United è deciso a portare a termine l'operazione, con un contratto già pronto. Scopri gli ultimi sviluppi della situazione di calciomercato che coinvolge il giovane talento.

Delap Juventus, trattativa in corso: sul piatto 30 milioni per l'attaccante. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. Come rivelato da Nicolò Schira su X, sono già in corso le trattative per Liam Delap al Manchester United. I Red Devils sono pronti a sborsare 30 milioni di dollari per il bomber dell'Ipswich appena retrocesso dalla Premier League. Già offerto un contratto fino al 2030, con opzione per il 2031, al centravanti accostato anche al calciomercato Juve. I bianconeri sono sempre più lontani.

