Del Piero | Per l’Inter la finale è un sogno! Racchiude la stagione

Alessandro Del Piero, legendario ex capitano della Juventus, commenta le possibilità dell'Inter nella finale di Champions League, in programma a Monaco di Baviera. Intervistato da Sky Sport, Del Piero esprime ottimismo e sottolinea l'importanza di questo traguardo, definendolo un sogno che racchiude l'intera stagione per i nerazzurri. La tensione e l'eccitazione crescono in vista della cruciale sfida che potrebbe scrivere la storia.

Alessandro Del Piero, in collegamento per Sky Sport da Montecarlo, ha parlato delle possibilità che l’Inter vinca la Champions League. L’ex capitano juventino non esclude nulla. FINALE – Alessandro Del Piero non esclude nulla per la partita che attende l’ Inter tra sei giorni a Monaco di Baviera: «Più facile che torni a vincere la Ferrari o che l’Inter vinca la Champions League? È più facile che la Juventus vada in Champions League. Credo che per l’Inter sia un sogno come lo è in tutti questi casi. In finale racchiudi in una gara sola tanti anni, non solo una stagione o la competizione stessa. Per quanto riguarda la Ferrari è un percorso diverso, oggi ci è mancato poco... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Del Piero: «Per l’Inter la finale è un sogno! Racchiude la stagione»

