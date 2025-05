Del Fabro saluta Catania Il difensore verso il ritorno ad Arezzo per fine prestito

Dario Del Fabro esprime il suo saluto a Catania, segnando la conclusione della sua avventura in Sicilia e il ritorno ad Arezzo per fine prestito. Attraverso un toccante messaggio su Instagram, il difensore classe 1995 riflette sulle emozioni vissute e sull'onore di indossare la maglia rossazzurra. Un addio carico di gratitudine e ricordi indimenticabili.

E’ un post che sa di addio alla Sicilia quello pubblicato da Dario Del Fabro sul suo profilo instagram. Il difensore, classe 1995, ha salutato con queste parole: “Grazie Catania per le emozioni che mi hai lasciato in questi mesi. È stato un privilegio poter indossare e difendere la maglia di... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Del Fabro saluta Catania. Il difensore verso il ritorno ad Arezzo per fine prestito

