Degrado a Pisa in via Giunta Pisano

In via Giunta Pisano, a Pisa, la situazione è di degrado avanzato. Marciapiedi sconnessi, alberi non potati e camper che occupano più spazi di sosta rendono la vita quotidiana difficile per residenti e passanti. Nonostante le ripetute segnalazioni al Comune, non si è ancora visto alcun intervento per ripristinare la normalità in questa importante via della città.

