Definita la strategia pronto un incontro a Roma | cosa sta cambiando in casa Napoli

Dopo la conclusione della stagione, il Napoli avvia riflessioni cruciali per il futuro. Una strategia già definita prelude a un incontro a Roma, dove emergono i cambiamenti significativi in vista dei prossimi anni. La società sembra pronta a progettare un percorso che promette di gettare le basi per la rinascita e il rilancio del club.

In casa Napoli è tempo di fare le dovute valutazioni. La società avrebbe già preso un importante decisione in vista dei prossimi anni e non solo. La stagione si è conclusa da soli due giorni, ma in casa Napoli è già tempo di lavorare al futuro. Il tema centrale, ad oggi, è la progettazione. Attraverso quest’ultima, il club azzurro svelerà i propri obiettivi in vista della prossima stagione e non solo. Naturalmente, uno dei temi chiave è legato ovviamente al mercato in entrata e in uscita. A tal proposito, sarebbe in programma un summit molto importante tra Aurelio De Laurentiis e i dirigenti. Summit a Roma tra De Laurentiis, Conte e i dirigenti: la decisione... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Definita la strategia, pronto un incontro a Roma: cosa sta cambiando in casa Napoli

Playoff Serie C, il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley: testa al ritorno in trasferta - Il Volley Napoli affronta una sfida impegnativa nei playoff di Serie C, cedendo per 3-0 in casa contro l’Elisa Volley Pomigliano. continua a leggere

Jonathan David, il Napoli fa sul serio: incontro, offerta e un addio annunciato al Lille - Un’offerta concreta, un summit con gli agenti e una strategia definita: il Napoli fa sul serio per Jonathan David. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sabato scorso i rappre ... Come scrive informazione.it

Zelensky: "Pronto a incontrare Putin a Istanbul per colloqui di pace" - Zelensky ha definito ... L’incontro previsto a Istanbul potrebbe quindi rappresentare l’ultima occasione per evitare un’escalation diplomatica e militare ancora più drammatica. Turchia e Russia: ... Scrive msn.com

Certificazioni al pronto soccorso. Cisl Medici: “Urge incontro con Inail per definire il pagamento” - La Cisl Medici ha chiesto al presidente dell’Inail un incontro urgente “per definire e chiarire ... Da oltre un anno i medici del Pronto Soccorso non ricevono il giusto e concordato ... quotidianosanita.it scrive