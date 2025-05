Decreto Sicurezza Meloni rivendica la norma sugli sgomberi degli immobili occupati | cosa dice il testo

La discussione sul decreto Sicurezza avanza alla Camera, con il voto previsto entro mercoledì. Il primo ministro Giorgia Meloni enfatizza l'importanza della norma sugli sgomberi degli immobili occupati senza autorizzazione, presentando misure per accelerare il processo e affrontare il fenomeno delle occupazioni abusive. Questo provvedimento segna un passo significativo nella politica di sicurezza del governo.

È cominciata la discussione generale sul decreto Sicurezza alla Camera, dove dovrebbe ottenere il via libera entro mercoledì. Giorgia Meloni sui social rivendica la stretta sugli immobili occupati senza autorizzazione, che consente sgomberi più rapidi per contrastare le occupazioni abusive... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Decreto Sicurezza, Meloni rivendica la norma sugli sgomberi degli immobili occupati: cosa dice il testo

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza. 🔗continua a leggere

Decreto Sicurezza, Meloni rivendica la norma sugli sgomberi degli immobili occupati: cosa dice il testo - È cominciata la discussione generale sul decreto Sicurezza alla Camera, dove dovrebbe ottenere il via libera entro mercoledì ... 🔗Segnala fanpage.it

Giorgia Meloni annuncia i primi sgomberi immediati per contrastare le occupazioni abusive - Giorgia Meloni rivendica i primi risultati del Decreto Sicurezza: sgomberi immediati per immobili occupati abusivamente. In molte città italiane, l'occupazione abusiva di immobili rappresenta una piag ... 🔗Secondo msn.com

Meloni festeggia il suo decreto Sicurezza. Ma in Aula non c'è nessuno - Banchi della maggioranza vuoti mentre si discute la norma bandiera, che introduce 14 nuovi reati. L'opposizione: "Il decreto è un insulto al ... 🔗Scrive huffingtonpost.it