Decreto sicurezza Meloni | Difende la legalità e la proprietà privata Opposizioni all’attacco Incidenti in piazza

Il Decreto Sicurezza, sostenuto da Giorgia Meloni, segna un cambio di rotta nella gestione della legalità e della proprietà privata in Italia. Nonostante le critiche delle opposizioni e i recenti incidenti in piazza, Meloni rivendica il successo delle nuove norme, evidenziando i primi sgomberi di immobili occupati abusivamente come prova della loro efficacia. La discussione sulla sicurezza e i diritti fondamentali resta, tuttavia, accesa.

Meloni: "Dicevano che era inutile, sbagliato, persino disumano. E invece, grazie alle nuove norme introdotte dal Decreto Sicurezza, in Italia sono già stati eseguiti i primi sgomberi immediati di immobili occupati abusivamente. Un risultato concreto, reso possibile da procedure che consentono finalmente un intervento veloce e il ripristino rapido della legalità. Avanti così, per tutelare i più deboli e difendere la proprietà privata"

