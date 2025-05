Decreto Sicurezza De Raho | Restringe spazi di dissenso D’Orso | Emergenza per la democrazia – Video

Il decreto Sicurezza De Raho solleva preoccupazioni su un possibile restringimento degli spazi di dissenso in Italia. Critiche evidenziano che la normativa non solo fallisce nel garantire maggiore sicurezza, ma anche ignora risorse chiave per sostenere la giustizia e proteggere le vittime. Questo video esplora le implicazioni di tali misure e l’emergenza per la democrazia nel contesto attuale.

“Il decreto Sicurezza non assicura affatto maggiore sicurezza in Italia, cioè la prevenzione e il contrasto dei reati, il rispetto delle regole, la certezza della pena, la difesa dei cittadini e la protezione delle vittime dei reati. Questo testo non prevede alcuna risorsa per rafforzare gli organici delle forze dell’ordine e della magistratura, contiene prevalentemente una miope pioggia di nuovi reati. Al vertice di tutti i diritti c’è la libertà, invece il governo con il decreto Sicurezza restringe gli spazi di dissenso espressione del disagio e dell’emarginazione sociale. Governo e maggioranza dovrebbero ascoltare le parole di allarme pronunciate dalle Camere Penali, che hanno espresso fortissime critiche in tal senso”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, De Raho: “Restringe spazi di dissenso”. D’Orso: “Emergenza per la democrazia” – Video

