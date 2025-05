Decreto Scuola | nuove opportunità per i laureati in Scienze dell’Educazione nella fascia 0-6 anni

Con il Decreto Scuola 2025, si delineano nuove opportunità professionali per i laureati in Scienze dell'Educazione (classe L-19), specialmente nella fascia 0-6 anni. Le recenti disposizioni normative offrono ai dirigenti scolastici la possibilità di ampliare il proprio personale, promuovendo un approccio innovativo nell'educazione della prima infanzia e valorizzando le competenze dei professionisti del settore.

