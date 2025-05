Decreto PNRR-Scuola | in discussione alla Camera il 30 maggio 2025 ecco la sintesi delle misure

Il prossimo 30 maggio 2025, la Camera dei Deputati discuterà il Decreto PNRR-Scuola, già approvato dal Senato il 21 maggio. Questo provvedimento mira a implementare misure strategiche per il sistema scolastico nazionale, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per potenziare e rinnovare l'istruzione in Italia.

Il Decreto PNRR-Scuola sarà discusso in Aula alla Camera dei Deputati il prossimo 30 maggio 2025, con prosecuzione il 3 giugno. Dopo l’approvazione del Senato il 21 maggio scorso, il provvedimento introduce una serie di interventi strategici per il sistema scolastico nazionale, allineati con gli obiettivi della Missione 4 del PNRR. Decreto PNRR-Scuola: riforma degli . Decreto PNRR-Scuola: in discussione alla Camera il 30 maggio 2025, ecco la sintesi delle misure Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

