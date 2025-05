Decreto PNRR-Scuola in Aula alla Camera il 30 maggio | dall’assunzione idonei concorso alla promozione della filiera tecnico professionale dagli istituti tecnici al reclutamento dei docenti La scheda

Il Decreto PNRR-Scuola, giunto in Aula alla Camera il 30 maggio 2025, promette significativi cambiamenti nel panorama educativo italiano. Approvato dal Senato il 21 maggio, il provvedimento mira a potenziare il reclutamento dei docenti, facilitare l'assunzione degli idonei ai concorsi e promuovere la filiera tecnico-professionale nelle scuole tecniche, segnando un passo importante verso la modernizzazione del sistema scolastico.

