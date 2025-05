Debutto ok per Sinner al Roland Garros | battuto Rinderknech chi sfida ora

Jannik Sinner fa il suo esordio al Roland Garros con una vittoria convincente su Arthur Rinderknech, superandolo in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. I primi due set vedono un Sinner dominante, mentre nel terzo il francese reagisce, raggiungendo un iniziale vantaggio di 4-0. Scopriamo i momenti salienti di questa sfida entusiasmante e chi sarà il prossimo avversario dell'italiano.

Jannik Sinner debutta al Roland Garros vincendo in tre set per 6-4 6-3 7-5 contro l'estroso francese Arthur Rinderknech. Primi due set senza storia col francese che fatica a rispondere (soprattutto di rovescio). Nel terzo set Rinderknech in trance agonistica si porta sul 4-0 prima di subire il ritorno di Sinner che vince 7-5. Due set in scioltezza, poi nel terzo si complica la vita ma alla fine porta a casa il risultato. Al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa parigina, il numero uno del mondo, semifinalista l'anno scorso, batte in tre set Arthur Rinderknech, 6-4 6-3 7-5 in due ore e 15 minuti di gioco... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Debutto ok per Sinner al Roland Garros: battuto Rinderknech, chi sfida ora

