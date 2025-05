Debutto impeccabile al Roland Garros Sinner vince in tre set

Jannik Sinner inizia con il piede giusto la sua avventura al Roland Garros, conquistando una vittoria netta in tre set contro il francese Arthur Rinderknech, con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-5. Dopo un dominio nei primi due set, Sinner deve affrontare una reazione decisa di Rinderknech nel terzo, che si porta in vantaggio, ma non riesce a concretizzare la rimonta.

Jannik Sinner debutta al Roland Garros vincendo in tre set per 6-4 6-3 7-5 contro l'estroso francese Arthur Rinderknech. Primi due set senza storia col francese che fatica a rispondere (soprattutto di rovescio). Nel terzo set Rinderknech in trance agonistica si porta sul 4-0 prima di subire il ritorno di Sinner che vince 7-5.

