Debutti e addii alla presentazione della stagione 25 26 del Teatro ala Scala Ricca di titoli imperdibili dall' inaugurazione del 7 dicembre con Una lady Macbeth del distretto di Mcensk a Roberto Bolle

La presentazione della stagione 2025/26 del Teatro alla Scala di Milano segna un momento di transizione significativo, con il debutto del nuovo sovrintendente Fortunato Ortombina e l'addio a Dominique Meyer. Il programma promette titoli imperdibili, dall'incanto di "Lady Macbeth del Distretto di Mcensk" all'arte di Roberto Bolle, promettendo di regalare al pubblico emozioni indimenticabili.

F olla delle grandi occasioni per la presentazione della stagione 2526 del Teatro alla Scala di Milano. Del resto, di grande occasione si tratta: finita l’era del sovrintendente Dominique Meyer, oggi si apre quella del successore, Fortunato Ortombina. E questa è l’ultima conferenza stampa anche per il direttore musicale, Riccardo Chailly, che nel 2027 lascerĂ il posto al collega sudcoreano Chung Myung-whun. Altra new entry (si fa per dire): FrĂ©dĂ©ric Olivieri succede a Manuel Legris, ma in realtĂ era giĂ stato due volte alla guida del corpo di ballo. «L’ambizione è che nessun milanese possa dire: “Non sono mai stato alla Scala”... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Debutti e addii alla presentazione della stagione 25/26 del Teatro ala Scala. Ricca di titoli imperdibili, dall'inaugurazione del 7 dicembre con “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” a Roberto Bolle

Roma, al Teatrosophia riparte la nuova stagione: debutti e presentazioni di libri nel cuore di Piazza Navona. Il programma completo - E proprio pochi giorni fa, nel cuore di Piazza Navona, si è svolta la conferenza stampa di presentazione ... nuovo cartellone della stagione è ricco di appuntamenti e debutti. 🔗Segnala ilmessaggero.it

2014: Il calendario dei debutti di metà stagione - Vista la confusione che la midseason spesso genera negli appassionati, vi proponiamo il calendario dei prossimi debutti seriali, sia broadcast sia via cavo. Alcuni network potrebbero non aver ... 🔗Si legge su comingsoon.it

Sky, la presentazione delle novità per la stagione 2023-2024 - Martedì 4 luglio 2023, a Milano, ha luogo la presentazione della nuova stagione in concomitanza con la festa dei vent’anni di Sky. A casa Sky la presentazione delle novità per la stagione 2023-2024 ci ... 🔗Riporta tvserial.it