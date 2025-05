Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds voleva uccidere Deadpool alla fine del terzo atto

Ryan Reynolds ha rivelato che inizialmente voleva far morire Deadpool alla fine del terzo atto del film con Wolverine, un'idea che ha proposto alla Disney ma che non ha trovato favore. Nonostante le divergenze, "Deadpool & Wolverine" ha portato il Mercenario Chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe, concludendo la storia con Wade Wilson e Logan che, in modo inaspettato, diventano migliori amici.

L'attore ha ammesso di aver proposto l'idea della morte del personaggio alla Disney ma che lo studio non ne era troppo contento Deadpool & Wolverine ha introdotto il Mercenario Chiacchierone nel MCU e si è concluso con Wade Wilson e Logan che sono diventati (a malincuore) migliori amici. Quasi certamente li rivedremo entrambi in Avengers: Doomsday, ma, se Ryan Reynolds avesse voluto, avremmo già dato l'addio definitivo all'antieroe. Parlando con Scott Mendelson al podcast The Box Office, l'attore e sceneggiatore ha ammesso di aver preso in considerazione l'idea di porre fine alle disavventure di Deadpool nel MCU proprio quando stavano per prendere il via all'interno del nuovo universo condiviso... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds voleva uccidere Deadpool alla fine del terzo atto

