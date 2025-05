De Vrij sicuro su PSG Inter | Fiduciosi sulla nostra finale Rispetto a due anni fa siamo cambiati sotto questi aspetti

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato dichiarazioni ottimiste in vista della finale di Champions League contro il PSG. Sottolineando i progressi rispetto a due anni fa, De Vrij ha espresso fiducia nell'obiettivo di conquistare il trofeo. Durante il media day, ha condiviso la convinzione del gruppo di avere le qualità per affrontare al meglio questa sfida decisiva.

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato in occasione del media day sulla finale contro il PSG. FINALE DI CHAMPIONS – «Siamo fiduciosi, è stata uno dei nostri obiettivi perché volevamo andare in tutte le competizioni e ...

