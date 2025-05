De Vrij rassicura | Delusione scudetto? La Champions è un’altra storia abbiamo un vantaggio rispetto al PSG

In vista della finale di Champions League contro il PSG, Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni sul deludente cammino in campionato e sulla determinazione della squadra nel perseguire la vittoria europea. "La Champions è un'altra storia", ha affermato, sottolineando il vantaggio psicologico dell'Inter. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni e le aspettative della squadra.

Le parole di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli in merito. Stefan De Vrij, difensore dell’ Inter, ha parlato in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro il PSG. FINALE DI CHAMPIONS – «Siamo fiduciosi, è stata uno dei nostri obiettivi perché volevamo andare in tutte le competizioni e ci siamo riusciti. Abbiamo anche l’esperienza di averla giocata già 2 anni fa. Quest’anno è stato un percorso bello e tosto, siamo stati bravissimi, battendo squadre importantissime. Ce la siamo meritati, non vediamo l’ora di giocarla»... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij rassicura: «Delusione scudetto? La Champions è un’altra storia, abbiamo un vantaggio rispetto al PSG»

