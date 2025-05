De Siervo A questa Serie A assegno un voto altissimo La vittoria dell’Inter in Champions sarebbe fondamentale

In un'analisi entusiasta, esperti di calcio elogiano la Serie A, assegnandole un punteggio altissimo superiore al nove. La recente vittoria del Napoli nello Scudetto e quella del Bologna in Coppa Italia evidenziano l'eccezionalità del campionato italiano, capace di offrire competitive sfide tra molte squadre. La vittoria dell'Inter in Champions rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per questo straordinario panorama calcistico.

ROMA (ITALPRESS) – “A questa Serie A assegno un voto altissimo, superiore al nove. Con lo Scudetto del Napoli e la Coppa Italia del Bologna si è ribadito quanto il nostro calcio sia l’unico capace di consentire ad un grande numero di squadre di concorrere per quelli che sono i titoli finali”. Lo ha detto l ‘amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo nel corso della puntata n.762 de ‘ La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai GR Parlamento. Quella di venerdì, in occasione dello Scudetto del Napoli, è stata una “bellissima giornata di sport, una riprova di come solo il calcio possa essere l’unico rito collettivo del nostro tempo, con un’attesa spasmodica nelle ore precedenti e una città a festa con migliaia di persone in giro... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - De Siervo “A questa Serie A assegno un voto altissimo. La vittoria dell’Inter in Champions sarebbe fondamentale”

