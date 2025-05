De Pascale | Buon lavoro Alessandro sarai un ottimo sindaco

Il neo sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, riceve calorose congratulazioni dal presidente della Regione e ex sindaco Michele de Pascale. De Pascale sottolinea l'importanza della campagna elettorale di Barattoni, caratterizzata da ascolto e partecipazione, e si dice fiducioso sulle sue capacitĂ di guidare la cittĂ con umiltĂ e determinazione. Un augurio di buon lavoro per una nuova era politica a Ravenna.

Arrivano le congratulazioni anche dal presidente della Regione ed ex sindaco di Ravenna Michele de Pascale. "Congratulazioni ad Alessandro Barattoni, nuovo sindaco di Ravenna. La sua è stata una campagna vera, intensa, fatta di ascolto e partecipazione. Con umiltĂ e determinazione ha saputo...

