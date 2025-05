De Luca | I nemici della Campania sono a Napoli e a Roma

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, esprime il suo disappunto nei confronti di recenti attacchi provenienti da Napoli e Roma. Durante un'initiative pubblica, De Luca sottolinea come ci siano forze che tentano di minare il lavoro svolto in Regione, esprimendo la sua preoccupazione per il rischio di un regresso a situazioni passate.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Ci sono degli imbecilli, a Napoli e a Roma, che pensano di prendere tutto il lavoro svolto e di buttarlo a mare per farci tornare nella palude". A parlare è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell'iniziativa pubblica presso lo stabilimento Novartis di Torre Annunziata, in occasione della consegna dei lavori per l'ampliamento della struttura. Nel suo intervento il governatore non ha perso l'occasione per puntare l'attenzione sulle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, alle quali non potrà candidarsi avendo già svolto due mandati: " Bisogna avere capacità amministrativa – ha detto dal palco -, concentrazione sul lavoro, capacità di non farsi condizionare ma pensare a lavorare...

