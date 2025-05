De Laurentiis svela | De Bruyne ha già comprato casa a Napoli

Il Napoli celebra con fervore il suo quarto scudetto, un traguardo che unisce squadra e tifosi lungo il lungomare di Napoli. In questo contesto festoso, Aurelio De Laurentiis rivela un'importante novità: Kevin De Bruyne, star del calcio internazionale, ha già acquistato una casa nella città partenopea, suggerendo un futuro intrigante per il club e il calciatore.

De Laurentiis svela: «De Bruyne ha già comprato casa a Napoli»"> Il Napoli continua a festeggiare il suo storico quarto scudetto e lo fa tra le strade del lungomare partenopeo, dove la squadra e i tifosi si sono ritrovati per una giornata di celebrazioni. Ma tra cori, sorrisi e bandiere, il presidente Aurelio De Laurentiis ha colto l'occasione per una dichiarazione che ha il sapore di un'anticipazione di mercato. Ai microfoni del TG2, il patron azzurro ha infatti svelato un retroscena importante legato a Kevin De Bruyne, centrocampista belga che ha da poco concluso la sua lunga esperienza con il Manchester City...

