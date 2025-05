De Laurentiis scatenato alla parata Scudetto e la moglie di Conte fa una promessa | VIDEO CM IT

La festosa parata scudetto del Napoli celebra la storica vittoria del tricolore, tra entusiasmo e commozione. Sullo sfondo dell'evento, si specula sul futuro del tecnico, con la moglie di Conte che fa una promessa. Il traghetto, che attraversa il golfo, diventa il palcoscenico di un'accoglienza straordinaria, con migliaia di tifosi pronti a salutare i propri beniamini.

Napoli in festa dopo la vittoria del tricolore, ma tiene ancora banco il futuro del tecnico La parata comincia puntuale. La squadra arriva con il traghetto, attraversa il golfo di Napoli e si ferma al molo Luise, accolta da migliaia di persone. Ci sono tutti i protagonisti sui due pullman. Da una parte la squadra, con presidente, mister e Ds Manna. Dall'altra Jacqueline, la vice presidente, Valentina De Laurentiis, la moglie di Antonio Conte. Tutti euforici, a partire dal patron azzurro che come un direttore d'orchestra si diverte a suggerire il tempo e il ritmo delle canzoni che partono dagli autobus...

