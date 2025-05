De Laurentiis parole d’addio a Conte alla festa | gli auguro successi è un uomo che merita rispetto

Aurelio De Laurentiis ha celebrato il suo legame con il Napoli durante una festa sul Lungomare, esprimendo parole di rispetto e ammirazione per Antonio Conte. Il presidente della squadra ha augurato successi all'ex tecnico, sottolineando l'importanza della sua figura nel calcio. La giornata, caratterizzata da entusiasmo e festeggiamenti, ha visto De Laurentiis come protagonista, accolto calorosamente dai tifosi.

De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla festa: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto». Aurelio De Laurentiis mattatore della giornata di festa sul Lungomare (è stato il più osannato dai tifosi) e anche della serata che ci è conclusa con la cena. De Laurentiis quest’anno ha dato prova di grande maturità. Ha saputo governare la società con grande fermezza nei momenti più delicati. E questa sera lo ha confermato con un discorso finale in cui ha riconosciuto ad Antonio Conte i meriti dello scudetto, ha sottolineato quanto sia stato accidentato il percorso, gli ha riconosciuto anche i meriti di aver superato indenne la cessione di Kvaratskhelia e infortuni vari... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla festa: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto»

