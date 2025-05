De Laurentiis parole d’addio a Conte alla cena | gli auguro successi è un uomo che merita rispetto

Aurelio De Laurentiis, protagonista indiscusso della giornata di festa sul Lungomare, ha condiviso parole d'addio ricche di rispetto per Antonio Conte durante una cena celebrativa. "Gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto", ha dichiarato De Laurentiis, sottolineando l'importanza del tecnico nella storia recente del club e il supporto sentito dai tifosi, che lo hanno osannato nel corso dell'evento.

De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla cena: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto». Aurelio De Laurentiis mattatore della giornata di festa sul Lungomare (è stato il più osannato dai tifosi) e anche della serata che ci è conclusa con la cena. De Laurentiis quest’anno ha dato prova di grande maturità. Ha saputo governare la società con grande fermezza nei momenti più delicati. E questa sera lo ha confermato con un discorso finale in cui ha riconosciuto ad Antonio Conte i meriti dello scudetto, ha sottolineato quanto sia stato accidentato il percorso, gli ha riconosciuto anche i meriti di aver superato indenne la cessione di Kvaratskhelia e infortuni vari... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla cena: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto»

