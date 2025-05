De Laurentiis osannato dai tifosi del Napoli sul Lungomare il papponismo è un lontano ricordo

Il Napoli celebra una giornata di festa sul Lungomare, con Aurelio De Laurentiis osannato dai tifosi. Il passato controverso del papponismo è ormai solo un ricordo lontano. In questa atmosfera di entusiasmo, la squadra si prepara a un appuntamento storico: il ricevimento da Papa Leone XIV, un evento solenne che segna un momento significativo per il club e la sua tifoseria.

De Laurentiis osannato dai tifosi sul Lungomare, il papponismo è un lontano ricordo Per il Napoli è stato il giorno della festa. Ma è anche la vigilia di un appuntamento storico. Importantissimo. Il Napoli martedì (tra poche ore) sarà ricevuto da papa Leone XIV. Un momento solenne. Che segue il bagno di folla avvenuto oggi sul Lungomare. Il Napoli sarà la prima squadra, il primo team sportivo (di ogni sport e di ogni Paese) in udienza dal nuovo Pontefice. Prima del Napoli, Papa Leone XIV ha ricevuto Jannik Sinner ma non in udienza. De Laurentiis, parole d’addio a Conte alla cena: «gli auguro successi, è un uomo che merita rispetto» De Laurentiis, i tifosi ora lo esaltano perché lui c’è sempre... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis osannato dai tifosi del Napoli sul Lungomare, il papponismo è un lontano ricordo

Altre fonti ne stanno dando notizia

