De Laurentiis infiamma la festa Scudetto | Alzerà anche De Bruyne la coppa? Probabilmente sì…

Il lungomare di Napoli si tinge di azzurro per celebrare il terzo Scudetto della storia del club, mentre i tifosi festeggiano con cori e fumogeni. Aurelio De Laurentiis, protagonista della giornata, sorprende tutti con un annuncio durante la parata trionfale, lasciando intendere un possibile alzamento della coppa da parte di De Bruyne. Un momento che rimarrà impresso nel cuore dei napoletani.

Tempo di lettura: 2 minuti Il lungomare in festa, il cielo tinto d’azzurro, un popolo in delirio per il terzo Scudetto della storia del Napoli. Ma tra cori, fumogeni e bandiere, la sorpresa più grande l’ha regalata Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni della Rai durante la parata trionfale che ha attraversato la città sul pullman scoperto. Il Presidente, visibilmente emozionato ma come sempre lucido e provocatorio nei toni, ha sganciato la bomba di mercato: “ Alzerà anche De Bruyne la coppa? Probabilmente sì. So che dovrebbe aver già comprato una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il figlio, è stata una bellissima visione: un triplete fantastico... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Laurentiis infiamma la festa Scudetto: “Alzerà anche De Bruyne la coppa? Probabilmente sì…”

