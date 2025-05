De Laurentiis e il gesto verso Conte | è accaduto alla cena Scudetto VIDEO

Durante la celebrazione del terzo scudetto, Aurelio De Laurentiis ha emozionato i presenti con un gesto speciale verso Antonio Conte, abbracciandolo durante la cena al Riserva Rooftop. Questo momento toccante è stato immortalato in un video e ha reso ancora più memorabile una giornata indimenticabile per la squadra del Napoli, che ha sfilato festosamente per le strade della città.

De Laurentiis fa un discorso per Conte e lo abbraccia: il VIDEO di cosa è accaduto alla serata della squadra al Riserva Rooftop. Questa è stata una giornata lunga, ma indimenticabile per tutta la squadra del Napoli. I giocatori e lo staff hanno infatti sfilato quest’oggi per la città su due bus scoperti per festeggiare insieme ai tifosi la vittoria del quarto Scudetto della storia azzurra. Dopo la parata, la serata non si è però conclusa. La squadra si è infatti spostata presso il locale Riserva Rooftop per continuare a festeggiare in una sede un più privata, godendosi un’altra serata spensierata dopo la fine di un campionato così faticoso... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis e il gesto verso Conte: è accaduto alla cena Scudetto (VIDEO)

Cosa riportano altre fonti

De Laurentiis in questi mesi ha sorpreso tutti: spunta un gesto da parte del presidente; Il gesto di Antonio Conte durante la premiazione del Napoli che nessuno ha visto e dice tantissimo; NAPOLI. Conte a Ischia per il compleanno di De Laurentiis ?? IL PRESIDENTE: “Con Antonio rapporto straordinario”; Napoli, Conte a Ischia per il compleanno di De Laurentiis. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

De Laurentiis e Garcia, il gesto "tenero" del patron che nessuno ha notato - De Laurentiis è stato autore di un gesto bellissimo verso il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia a fine conferenza in quel di Capodimonte. Aurelio De Laurentiis è il "pater familias" del ... 🔗Segnala areanapoli.it

De Laurentiis scatenato alla parata Scudetto e la moglie di Conte fa una promessa - Immancabile la coppa Campioni d’Italia. Ma spunta anche una bandiera per il piccolo Daniele, scomparso nei mesi scorsi a causa di una malattia che l’ha strappato alla vita troppo presto. Su uno dei ... 🔗calciomercato.it scrive

Conte-De Laurentiis verso l' addio dopo lo scudetto. «Uno deve stare bene in un certo ambiente, se lo soffre deve cambiare aria» - Conte ha accolto l'invito di De Laurentiis per la festa di compleanno. Antonio tentato dalla Juventus, Aurelio ha l'opzione Allegri ... 🔗Segnala msn.com

DE LAURENTIIS E IL GESTO VERSO RUDI GARCÌA: AVETE VISTO COS’HA FATTO IL PRESIDENTE DEL NAPOLI? ??