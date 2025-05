De Laurentiis annuncia | "De Bruyne ha comprato una villa a Napoli stamattina mi sono collegato con lui"

Durante i festeggiamenti per il quarto Scudetto del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis svela un'improvvisa novità: Kevin De Bruyne ha acquistato una villa a Napoli. In un’intervista con la Rai, De Laurentiis rivela dettagli del collegamento avvenuto con il calciatore, suscitando curiosità e entusiasmo tra i tifosi partenopei.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla ai microfoni della Rai durante i festeggiamenti per il quarto Scudetto del club azzurro:... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri. 🔗continua a leggere

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa. 🔗continua a leggere

“C’è il sì di De Laurentiis”, ora l’affare entra nel vivo: sarà il nuovo rinforzo del Napoli! - è il potenziamento della rosa. La dirigenza, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra e assicurarsi un giocatore chiave che possa fare la differenza nella corsa al titolo. 🔗continua a leggere

De Laurentiis annuncia: "Martedì la squadra sarà dal Papa" - 'Io per 40 anni con 400 film non ha mai avuto un insuccesso, ho sempre vinto e stravinto: uscivamo a Natale con tanti film in concorrenza, arrivavamo sempre tra i primi tre. Io sazio? No, sono sempre ... 🔗Scrive informazione.it

De Laurentiis annuncia che ha cambiato nome al nuovo acquisto del Napoli: “Lo chiameremo Zizì” - L'occhio del padrone ingrassa il cavallo e allora Aurelio De Laurentiis ha deciso di curare da vicino il suo Napoli, reduce da un terzetto di partite in cui ha ricavato un solo punto, con ... 🔗Secondo fanpage.it

Calcio: De Laurentiis annuncia addio Mertens - Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, archiviando definitivamente l'ipotesi, viva ancora tra i tifosi, che Mertens possa rimanere a ... 🔗Scrive ansa.it