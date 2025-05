De Grandis sicuro su Conte | Lui di nuovo alla Juve? Lo vedrei meglio in un altro contesto in Italia… Il giornalista ridimensiona l’ipotesi bianconera

Nell'analisi di Stefano De Grandis, l'ipotesi del ritorno di Antonio Conte alla Juventus viene ridimensionata. Il giornalista suggerisce che il tecnico, motivato a rilanciare squadre in difficoltà, troverebbe un contesto migliore al Milan o al Napoli, piuttosto che tornare a Torino. Un'altra prospettiva per il futuro di Conte che potrebbe aprire a nuove sfide in Italia.

De Grandis sicuro su Conte: la sua voglia di rilanciare squadre in difficoltà fa preferire questa soluzione rispetto a quella bianconera. Antonio Conte di ritorno alla Juve? No, sarebbe meglio che approdasse al Milan o rimanesse al Napoli per aprire un ciclo. Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport, chiarendo la propria posizione sull’allenatore, neo campione d’Italia con gli azzurri. Ecco le sue parole. DE GRANDIS – « È più efficace in un contesto dove c’è da riscattarsi? Allora meglio il Milan, la Juventus ha la Champions. Non ti vuoi rigiocare lo scudetto al Napoli? La Champions? L’empatia con i giocatori è evaporata? » ... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Grandis sicuro su Conte: «Lui di nuovo alla Juve? Lo vedrei meglio in un altro contesto in Italia…». Il giornalista “ridimensiona” l’ipotesi bianconera

SKY - De Grandis: "Se Conte è più efficace in un contesto dove c'è da riscattarsi, vada al Milan" - Stefano De Grandis, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport soffermandosi su Antonio Conte: "E' più efficace in un contesto dove c'è da riscattarsi? Allora meglio il Milan, la Juve ... 🔗Riporta napolimagazine.com

De Grandis: "Per Conte sarebbe meglio il Milan della Juve, ecco perché" - Del possibile addio di Conte al Napoli, con la Juve sullo sfondo, ha parlato anche Stefano De Grandis a Sky: "E' più efficace in un contesto dove c'è da riscattarsi? 🔗Secondo tuttojuve.com

De Grandis: "Conte è l'obiettivo della Juventus. Huijsen? Bisognava non lasciarlo andare a titolo defintivo" - Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato del futuro di Tudor: "Non può essere una partita che vinci o pareggi a fare la differenza, sono convinto che se a Tudor hanno ... 🔗Lo riporta tuttojuve.com