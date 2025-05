De Carli Pdf | Soddisfatti del risultato daremo filo da torcere in Consiglio comunale

In questo articolo analizziamo le reazioni degli schieramenti che non hanno ottenuto la maggioranza nel consiglio comunale, evidenziando il soddisfacente risultato della coalizione tra Lega, Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna. Le prime dichiarazioni sottolineano l'importanza del consenso ricevuto e la soliditĂ dell'alleanza, frutto di un lavoro duraturo e di qualitĂ . Scopriamo i dettagli di questa dinamica politica.

Il consenso ottenuto conferma il lavoro positivo di questi anni e da il bollino verde all'alleanza tra Lega, Popolo della Famiglia e Lista per Ravenna. La qualitĂ consolidata dal lavoro pluridecennale di...

